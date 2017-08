Bewaffneter Überfall auf Spielothek in Delitzsch

Delitzsch. Ein unbekannter Täter hat in der Ritterstraße in Delitzsch eine Spielothek überfallen und die Tageseinnahmen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann am späten Samstagabend gegen 23 Uhr die Spielothek und bedrohte die Angestellte, die allein anwesend war, mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe des Geldes. Weil die 35-Jährige den Anweisungen nicht sofort nachkam, habe der Unbekannte die Frau auf den Tresen gedrückt und ihr das Messer an den Hals gehalten, so die Polizei weiter. Anschließend habe der Mann selbst das Geld aus der Kasse genommen.

Der unbekannte Täter flüchtete danach zu Fuß. Er erbeutete bei dem Raubüberfall einen geringen vierstelligen Betrag.

Von pom