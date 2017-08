Bier gestohlen, getrunken, geschnappt und binnen 24 Stunden verurteilt

In Halle

200 Euro für eine Flasche Bier - ein 38-Jähriger hat am Montag in Halle ein Bier gestohlen. Polizisten schnappte den Dieb. Da er keinen festen Wohnsitz hat und die Tat zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, wurde er in einem "beschleunigten Verfahren" verurteilt - keine 24 Stunden nach dem Diebstahl.