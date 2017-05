Zum Brand in einer Silagehalle an der Biogasanlage Leuben (Kreis Nordsachsen) rückten am Freitag rund 40 Feuerleute aus. Die Helfer aus Oschatz, Leuben, Limbach, Naundorf und Mügeln hatten mit starken Rauch zu kämpfen. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitern der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. Die Ermittlungen zur Brandursache beginnen am Montag.