Belgershain. Das Auto eines Ehepaars ist am Sonntagabend in der Nähe von Köhra von einem Blitz erfasst worden. Nach Angaben der Polizei waren die 50-Jährige und ihr 52-jähriger Ehepartner auf der Staatsstraße 38 unterwegs, als ein Blitz das fahrende Auto erfasste.

Die Airbags des Fahrzeuges lösten aus, wodurch sich die Fahrerin am Arm verletze. Der Beifahrer erlitt ein Knalltrauma. Am Auto selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von 10. 000 Euro, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt.

koku