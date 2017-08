Böller-Explosion in Imbiss: Drei Täter in Colditz gestellt

colditz. Das Scheppern von Flaschen, die an der Eingangstür eines Imbisses in der Töpfergasse in Colditz zerschellten, erweckte am Sonntag gegen 2.50 Uhr die Aufmerksamkeit eines Anwohners (29). Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ging er daraufhin zum Fenster und beobachtete die Umgebung. Dann sah der Zeuge einen dunklen VW vorfahren und drei Personen aussteigen, die zum Imbiss gingen. Es dauerte nicht lange und er hörte einen lauten Knall. Glassplitter verstreuten sich auf der Straße und die drei Täter (zwei Männer im Alter von 28, 32 Jahren und eine Frau (21) flüchteten in Richtung Wettiner Ring.

Laut Polizei hatten sie einen Böller im Eingangsbereich des Bistros detonieren lassen und damit einen vorausgegangenen Streit kommentiert. Später erfuhr er, dass ein 30-Jähriger während der Detonation im Imbiss weilte und durch die umherfliegenden Splitter verletzt wurde. Die Schnittverletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden.

Die drei Täter konnten nahe des Tatortes durch eine Polizeistreife aufgegriffen werden. Der 28-Jährige war den Beamten durchaus schon bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Von sg