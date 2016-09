Rossau. Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Rossau ist ein 50 Jahre alter Bewohner als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Menschen wurden bei dem Feuer am Montagabend nicht verletzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr zu dem Brand in die Straße Am Rossauer Wald gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Brand war im Sanitärbereich der Unterkunft ausgebrochen. Die Asylunterkunft in Rossau dient dem Landkreis Mittelsachsen als sogenanntes Erstverteilzentrum für Flüchtlinge. Die Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei kommen am Dienstag zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Ende Juli geriet die Einrichtung schon einmal in die Schlagzeilen. Der Sächsische Flüchtlingsrat hatte damals die Unterbringung in einer früheren Fabrikhalle als menschenunwürdig kritisiert und sich dabei auf Aussagen von Bewohnern berufen. Das Landratsamt Mittelsachsen wies die Vorwürfe allerdings als haltlos zurück. Später gewannen Vertreter der für die Erstaufnahme zuständigen Landesdirektion vor Ort nach eigenem Bekunden einen „insgesamt sehr positiven und entspannten Eindruck der Einrichtung und seiner Bewohner“.

Von LVZ