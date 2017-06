Brandanschläge auf Bahnstrecken – vier Signale in Leipzig ausgefallen

Leipzig. Auf zahlreiche Signalanlagen und Kabelschächte der Deutschen Bahn im Bundesgebiet sind in der vergangen Nacht Brandanschläge verübt worden – unter anderem in Leipzig. Nach ersten Informationen der Behörden fielen rings um die Messestadt vier der Signale aus. Die Unbekannten sollen dort zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr Feuer gelegt haben.

In der Folge kommt es auf mehreren Strecken zu Verspätungen. Betroffen in Sachsen sind unter anderem die S-Bahn-Linien S3, S4, S5, S5X sowie die Regionalbahnen zwischen Leipzig und Dresden sowie zwischen Leipzig und Geithain.

#Vandalismusschäden im Raum #Leipzig Hbf. Zugausfälle/Zugteilausfälle und Verspätung bis 60 min. möglich. Dauer nicht bekannt. — Deutsche Bahn (@DB_Info) June 19, 2017

Neben der Messestadt griffen Unbekannte auch in Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen Technik der Deutschen Bahn an und legten so den Verkehr lahm. Die Behörden gehen offenbar von einem politischen Hintergrund der Taten aus, das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der Sächsischen Polizei wurde mit den Ermittlungen betraut.

Matthias Puppe