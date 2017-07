Brandanschlag auf Dresdner Martin-Luther-Kirche aufgeklärt

Dresden. Ein 40-jähriger Dresdner wird für den Brandanschlag auf die Martin-Luther-Kirche am Donnerstag verantwortlich gemacht. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonnabend mitteilte, wurde der Beschuldigte bereits am Freitagnachmittag festgenommen. Der Mann wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ. Es sei nicht auszuschließen, dass der 40-Jährige zur Tatzeit schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sei. Er befindet sich jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Mann hat die Tat eingeräumt – das Motiv liegt nach Angaben der Ermittler im persönlichen Bereich. Gegen den 40-Jährigen wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

fs