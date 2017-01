Dessau-Roßlau. Auf das Justizzentrum in Dessau-Roßlau ist ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Donnerstag brannte es an den Haupteingängen des Amtsgerichts und der Staatsanwaltschaft sowie an zwei Seiteneingängen des Landgerichts, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich seien Flüssigkeiten als Hilfsmittel für die Brände eingesetzt worden, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Es gebe noch keinen Hinweis auf die Täter, ein mögliches Motiv sei ebenfalls noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

In den vergangenen Tagen war es zu in mehreren Bundesländern und im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu Zwischenfällen gekommen. Unbekannte hatten Briefe mit einem weißen Pulver an die Einrichtungen geschickt. Die entdeckte Substanz stellte sich später als Zucker und somit als harmlos heraus. Die Ermittlungen zu Tätern und Motiv dauern weiterhin an, wie eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes sagte.

