Kremmen - . Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Brandsätze auf eine Flüchtlingsunterkunft in Kremmen (Landkreis Oberhavel) geworfen. Die Molotowcocktails landeten auf einem Rasen und dem Gehweg zwischen den Häusern, die zur Asylunterkunft gehören. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Ein lauter Knall habe den Wachschutz alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der eine Brandsatz hatte sich auf dem Rasen entzündet. Der Wachschutz bekämpfte ihn schnell mit einem Feuerlöscher. Der zweite Brandsatz entzündete sich nicht.

Die Polizei setzte eine Ermittlungsgruppe ein. Zunächst würden Zeugen befragt, sagte die Sprecherin. „Vielleicht hat jemand etwas gesehen.“

Die Asylunterkunft besteht aus mehreren Häusern, die auf einem eingezäunten Grundstück an der Berliner Straße liegen. Seit Oktober 2016 leben dort Flüchtlinge, nach Angaben der Polizei sind es derzeit etwa 70.

Unbekannte haben auch in Artern (Kyffhäuserkreis) einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt. Mehrere Brandsätze trafen am Samstagmorgen das Dach des Gebäudes, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Sie brannten vor dem Haus aus. Verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Von LVZ