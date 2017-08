Brandsatz auf Gebäude geworfen – Solaranlage fängt Feuer

Ein Molotow-Cocktail hat in der Nacht zum Sonntag ein Dach im Krostitzer Ortsteil Zschölkau in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich, während der Hausbesitzer mit Gästen vor dem Gebäude saß. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Anwesenden bemerkten gegen 0.45 Uhr, wie ein leuchtender Gegenstand von einem angrenzenden Feld auf das Haus geworfen wurde. Dieser landete auf dem Dach eines Nebengebäudes, welches komplett mit Solaranlagen bedeckt war. Obwohl der 45-jährige Eigentümer umgehend den Strom abschaltete, fingen zwei Solar-Panele Feuer. Seine Gäste löschten den Brand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Bei ihrer Suche vor Ort fanden Polizisten die Scherben einer zerbrochenen Bierflasche sowie einen durchtränkten Stofflappen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

joka