Brandstifter im Berufungsprozess: Polizei habe Geständnis erpresst

Chemnitz. Zwei in erster Instanz wegen Brandstiftung verurteilte Männer haben am Donnerstag zum Auftakt eines Berufungsprozesses vor dem Landgericht Chemnitz angegeben, von der Polizei zu Geständnissen erpresst worden zu sein. Nach Darstellung der beiden Angeklagten sollen sie in eine Zelle gesperrt worden sein, aus der sie erst wieder freikommen sollten, wenn sie die Tat zugeben. In seiner Zeugenaussage vor Gericht bestätigte ein Polizist die Geständnisse, bestritt aber jeglichen Zwang.

Die 29 und 26 Jahre alten Männer waren vom Amtsgericht Freiberg zu Haftstrafen von zwei Jahren beziehungsweise einem Jahr und neun Monaten jeweils ohne Bewährung verurteilt worden. Das Gericht hielt es für nachgewiesen, dass die Brüder Anfang Dezember 2014 im mittelsächsischen Oederan eine Scheune niederbrannten und einen Schaden von rund 330.000 Euro verursachten.

Sie wollten sich als Helden präsentieren

Die Brüder waren zum Tatzeitpunkt Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Oederaner Ortsteil Breitenau, in dem auch die Scheune brannte. Den Ermittlungen zufolge sollen sie Stroh angezündet haben. Von dort sprang das Feuer auf das Gebäude über. Motiv sei gewesen, dass es lange keinen Brand zu löschen gab und sie sich als Helden präsentieren wollten, hatte das Amtsgericht Freiberg festgestellt.

Ein Brandermittler sagte aus, dass Selbstentzündung oder ein technischer Defekt ausgeschlossen seien. Es sei nur Brandstiftung möglich, betonte er.

Auf die Spur der Männer war die Polizei gekommen, weil einer der Brüder am gleichen Tag namentlich einen Brand an einer anderen Stelle gemeldet hatte, den es aber gar nicht gab. Bei den Vernehmungen beschuldigten sich die beiden dann gegenseitig der Tat.

Die Berufungsverhandlung ist bereits zum dritten Mal angesetzt. Zwei vorherige Prozesstermine waren ausgefallen, weil die Angeklagten nicht erschienen waren. Die Fortsetzung ist für den 10. August angesetzt.

LVZ