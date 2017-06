Eine Briefträgerin hat in Danstedt (Landkreis Harz) einen Brand in einem Einfamilienhaus bemerkt und die Bewohner aus dem Schlaf geklingelt. Die drei Bewohner konnten sich dank des beherzten Einsatzes rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus.