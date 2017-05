Bautzen - . Beim Hexenbrennen sind in Bautzen zwei Männer von einer freilaufenden Bulldogge angegriffen und teils schwer verletzt worden. Das Tier habe einem 47-jährigen Mann am Sonntagabend so schwere Bisswunden im Gesicht zugefügt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 43-Jähriger wurde leicht an der Hand verletzt. Ein Tierarzt betäubte den aggressiven Hund schließlich. Er wurde ins Tierheim gebracht. Gegen den 45-jährigen Hundehalter ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von LVZ