Leipzig. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremer in sechs Bundesländern durchsucht, darunter in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Sechs der Beschuldigten sollen sich zu einer rechtsextremistischen Vereinigung zusammengeschlossen haben, teilte die Behörde mit. Offenbar planten die Männer bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylsuchende und Menschen der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Ein Verdächtiger soll die Gruppe zudem logistisch unterstützt haben, heißt es.

Etwa 200 Polizisten waren am Mittwochmorgen im Einsatz. Die Durchsuchungen sollen unter anderem klären, ob tatsächlich eine terroristische Vereinigung besteht und Beweise für geplante Straftaten vorliegen. Zu den Ergebnissen lagen zunächst keine Informationen vor. Nach dpa-Informationen richten sich die Ermittlungen vor allem gegen einen sogenannten "Reichsbürger".

jhz