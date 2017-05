Pirna. Zwei mutmaßliche Welpenschmuggler sind Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Sonntagmorgen auf der Autobahn 17 ins Netz gegangen. Bei der Kontrolle eines Autos bemerkten die Einsatzkräfte im Kofferraum zwei Hundetransportboxen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Darin befanden sich zwei Boxer-Hundewelpen und ein Mischling, die allesamt sehr verängstigt wirkten und äußerlich einen geschwächten Eindruck machten. Auf Nachfrage gaben die vermeintlichen Besitzer, zwei 30-Jährige, gegenüber den Beamten an, dass sie die Hunde in Ungarn erworben haben. Dokumente, die die Identität und Herkunft der Tiere belegen, konnten die beiden nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurden die Hunde sichergestellt und in der nächstgelegen Tierklinik untergebracht.

Von uh