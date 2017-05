Pirna. Zwei kleine Hundewelpen haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bereits am Freitag bei ihren Kontrollen in einem Auto entdeckt. Die Einsatzkräfte überprüften am Nachmittag einen 46-Jährigen Rumänen in Hellendorf, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

In seinem Auto fanden sie zwei etwa eineinhalb Monate alte Beagle-Welpen, die vermutlich in Rumänien geboren wurden und nach Deutschland gebracht werden sollten. Da für die Hundewelpen die erforderlichen Papiere nicht vorlagen, nahmen sich die Bundespolizisten der Hundewelpen an und brachten sie in Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt zur weiteren Betreuung und Versorgung in einer Tierklinik unter.

Von uh