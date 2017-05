Nordhausen. Die Polizei hat in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Sundhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eine Cannabisplantage entdeckt. Am späten Donnerstagnachmittag wurden rund 500 Pflanzen beschlagnahmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Mann wurde festgenommen. Weitere Einzelheiten wollten die Ermittler im Laufe des Tages mitteilen.

LVZ