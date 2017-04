Naunhof. Nachdem Taucha und Schkeuditz ein Treffen nicht organisierter Autotuner am Karfreitag untersagt hatten und auch das Einkaufszentrum Nova Eventis eine Absage erteilte, sind die Fahrer auf einen Parkplatz am Naunhofer See ausgewichen. Dabei blieb nach Angaben von Polizei und Beobachtern bislang alles friedlich. Die Beamten zählten etwa 300 Fahrzeuge.

Im Internet wurde die Veranstaltung seit Wochen als „Carfreitag“ angekündigt. Nachdem sich die Szene im vergangenen Jahr in Taucha getroffen hatte und es dort zu illegalen Rennen gekommen sein soll, hatten die Kommunen dieses Mal im Vorfeld mit Verboten reagiert. Polizisten waren am Karfreitag in der gesamten Gegend mit großem Aufgebot im Einsatz. In Naunhof überwachen die Beamten nach Angaben des Lagezentrums zur Stunde, dass keine Autorennen durchgeführt werden.

