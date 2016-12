Chemnitz. In Chemnitz ist am Donnerstagabend ein Einkaufszentrum nach einer Bombendrohung geräumt wurden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) sollten diesen vor Ort untersuchen. Gegen 22 Uhr war allerdings noch unklar, um was für einen Gegenstand es sich handelt.

Wegen der Bombendrohung, die gegen 16.15 Uhr bei der Polizeidirektion Chemnitz einging, mussten knapp 4000 Besucher und 530 Angestellte das Einkaufszentrum verlassen. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

luc