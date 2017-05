Leipzig. In Chemnitz ist das berühmte Karl-Marx-Monument in der Nacht zum Mittwoch mit blauer Farbe überkippt worden. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurde mindestens eine mit blauer Farbe gefüllte Flasche auf den „Nischel“ geworfen, wodurch das Denkmal bis zur Nase beschmiert wurden. Weitere Farbspuren sollen sich auch am Sockel des Monuments sowie am Fußweg befunden haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Farbe wasserlöslich sein. Angaben zum entstandenen Schaden und zu den Reinigungskosten liegen nicht vor.

Der 1971 eingeweihte und nach Plänen des russischen Künstlers Lew Jefimowitsch Kerbel gebaute „Nischel“ ist das bekannteste Denkmal der Stadt. Es ist laut Stadtverwaltung mit Sockel mehr als dreizehn Meter hoch und 40 Tonnen schwer. Nach einer Lenin-Büste in der sibirischen Stadt Ulan-Ude ist das Marx-Mahnmal die zweitgrößte Porträtbüste der Welt und zudem eine der am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten in Chemnitz.

Von mpu