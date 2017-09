DVB-Linienbus kracht gegen VW-Kleintransporter

Dresden. Heftiger Unfall am Donnerstagabend auf der Kreuzung Bertolt-Brecht-Allee und Laubestraße: Ein Bus war am Abend gegen einen VW-Crafter geprallt, dessen Fahrer die Kreuzung überqueren wollte. Dabei übersah der Mann offenbar den in Richtung Karcherallee fahrenden DVB-Bus der Linie 63.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW über die Fahrbahn, durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen parkenden Pkw. Der Bus fällte einen Lichtmast und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Beide Insassen des Kleintransporters, der Busfahrer und ein Passagier zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der kaputte Bus wurde zum Betriebshof Gruna geschleppt. Die Bertolt-Brecht-Allee war für mehrere Stunden gesperrt.

Von DNN