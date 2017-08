Dank Umweltplakette: Tschechische Polizei findet gestohlene Autos

Duchcov/Dresden. Dank ihrer Umweltplaketten sind in Tschechien zwei in Deutschland gestohlene Autos gefunden worden. Wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte, hatten tschechische Beamte auf dem Parkplatz eines Hotels im nordböhmischen Dux (Duchcov) zwei Autos mit ungarischem und niederländischem Nummernschild entdeckt.

Bei der Überprüfung der auf den grünen Umweltplaketten verzeichneten deutschen Kennzeichen stellten die Polizisten fest, dass beide Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dresden gestohlen worden waren. Beide Autos wurden sichergestellt und sollen demnächst an ihre Halter zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

LVZ