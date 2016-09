Leipzig. Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Sachsen einen Dealerring aufgespürt. Gegen vier Verdächtige sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei in Leipzig am Freitag mit. Schon Ende August seien bei Durchsuchungen von 30 Wohnungen, Lagern, Garagen, Gärten und anderen Objekten mehr als zwei Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Kokain und 48.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Außerdem fanden die Polizisten Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind, Munition und nichtzugelassene Pyrotechnik.

Zudem seien im benachbarten Sachsen-Anhalt zwei Indoorplantagen mit 1100 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden. Der Marktwert der Drogen liege bei insgesamt 90.000 Euro. Die Verdächtigen seien zwischen 28 und 37 Jahre alt.

LVZ