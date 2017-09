Delitzsch: Teenager bei Küchenbrand leicht verletzt

Delitzsch/Beerendorf/Zschepen. Zwei Einsätze im Zeitraum von nur einer Stunde beschäftigten die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren in und um Delitzsch am Donnerstag. Um 18.30 Uhr schlug zunächst die Brandmeldeanlage (BMA) des Altenpflegeheims im Ortsteil Beerendorf Alarm.

Im Beerendorfer Altenpflegeheim löste die sogenannte BMA aus. Quelle: Christine Jacob

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Angebranntes Essen hatte den Alarm ausgelöst, es bestand kein größerer Handlungsbedarf für die Feuerwehrleute aus Beerendorf, Selben/Zschepen und Delitzsch.

Teenager leicht verletzt

Anders dagegen die Situation beim wenig später folgenden Einsatz. Als die Kameraden gerade wieder in die Gerätehäuser einrückten, gingen Sirenen und Pieper um 19.15 Uhr für die Feuerwehren Selben/Zschepen und Delitzsch erneut. In einem Einfamilienhaus in der Neuen Straße im Ortsteil Zschepen war es zu einem Küchenbrand gekommen.

Zwei junge Frauen im Alter von 13 und 20 Jahren wollten sich Essen zubereiten, es kam dabei zu einem Fettbrand. Da die beiden versuchten, diesen mit Wasser zu löschen, wurde alles noch schlimmer und es kam zur sogenannten Fettexplosion. Die beiden kamen nach ersten Angaben aber mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen, leichte Rauchgas-Einflüsse, versengten Haaren und dem großen Schrecken davon. Zur Höhe des Sachschadens ist zur Stunde nichts bekannt.

Nie brennendes Fett mit Wasser löschen

Die einfachste Möglichkeit einen Fettbrand zu löschen ist das Auflegen eines trockenen Deckels damit der brennbare Stoff vom Sauerstoff getrennt wird und erstickt. Es sollte dabei aber auf Eigenschutz geachtet werden, da Teile des Körperbereiches (Arme, Brust und Gesicht) nur wenig geschützt sind und so eine Gefahr durch Brandverletzungen besteht.

Von Christine Jacob