Leipzig. In Wiedemar im Landkreis Nordsachsen brennt nach Behördenangaben seit Freitagmorgen eine Deponie. Gegen 7 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand gerufen, heißt es. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich das Feuer in einer Kompostieranlage selbst entzündet haben. Die Rettungskräfte haben die Gefahrensituation unter Kontrolle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner in Wiedemar und im benachbarten Zwochau gebeten, am Freitag Fenster und Türen geschlossen zu halten.

