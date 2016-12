Altenburg. Einen Tag nach der Explosion im Landratsamt hüllen sich Staatsanwaltschaft Gera sowie die Polizei weiter in Schweigen. „Zum Sachverhalt gibt es derzeit nicht mehr mitzuteilen, als von der Polizei bereits am Donnerstag gemeldet“, sagte der zuständige Staatsanwalt Martin Zschächner gegenüber der Osterländer Volkszeitung (OVZ). Unbekannte hatten in der Nacht zum Donnerstag im Erdgeschoss des Landratsamtes erst eine Fensterscheibe eingeschlagen und einen Sprengkörper in das Gebäude geworfen, der detonierte und Mobiliar beschädigte. Die Ermittlungen nahm die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes auf.

Fakt ist: Die Ermittlungsbehörden betreiben derzeit offenkundig großen Aufwand, um den oder die Täter zu finden und die Ereignisse jener Nacht zu erhellen. Nach Recherchen dieser Zeitung verdichten sich Indizien, dass es sich bei dem explodierten Gegenstand nicht nur um ein illegales Feuerwerk, geschweige denn nur um einen herkömmlichen Silvesterböller gehandelt hat. Verschiedene Schilderungen vom Tatort legen nahe, dass ein Sprengsatz mit zerstörerischer Wirkung verwendet wurde. Schränke, die sich in dem betroffenem Raum befinden, sollen bei der Detonation von herumfliegenden Kleinteilen durchschlagen worden sein. Nach OVZ-Informationen sind am Mobiliar erhebliche Schäden festzustellen. Die Explosion ereignete sich in einem Büro, das an den Publikumsbereich des Bürgerservices angrenzt – kurze Zeit nach Mitternacht. Deshalb befanden sich keine Personen dort. Andernfalls hätte es mit hoher Wahrscheinlichkeit Verletzte gegeben.

Passanten berichteten gestern von Beamten und Einsatzfahrzeugen der Polizei vor dem Landratsamt. Dass die Behörde nun unter verstärkter Kontrolle steht, verneinte Altenburgs Polizeichef Andreas Pöhler jedoch. „Dort gibt es derzeit keine verstärkten Sicherungsmaßnahmen.“

Von Jörg Wolf