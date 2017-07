Deutsch-polnische Ermittlungsgruppe zerschlägt Schleuserring

Dresden . In rund 18 monatiger Zusammenarbeit haben Bundespolizisten und polnische Polizei einen internationalen Schleuserring ausgehoben. Nachdem es auf deutscher Seite bereits im November vergangenen Jahres zu großangelegten Durchsuchungsaktionen in vier Bundesländern gekommen sei, habe es Ende Juni in Polen weitere Durchsuchungen und zehn Festnahmen gegeben, teilte die Bundespolizei jetzt mit.

Dadurch sei das Schleusernetzwerk, das vornehmlich von Polen aus agiert habe, zerschlagen worden, sagte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle, Markus Pfau. Erstmals war dabei eine gemeinsame Ermittlungsgruppe auf Grundlage des neuen deutsch-polnischen Polizeivertrages im Einsatz.

„Die 2015 mit der Novelle des deutsch-polnischen Polizeivertrages eingeführten neuen Möglichkeiten der operativen Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe haben sich somit erstmals bewährt und waren Grundlage des Ermittlungserfolges“, betonte der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, Jörg Baumbach. Die Schleuserbande soll in mehr als 15 Fällen 348 vorwiegend syrische Staatsangehörige unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen nach Deutschland geschleust haben.

Bundesweite Hausdurchsuchungen führten auf die Spur

Ende November vergangenen Jahres hatte die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin und Baden-Württemberg durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Ein 35 Jahre alter Ägypter war festgenommen worden.

Zwar seien die Ermittlungen gegen ihn und einen ebenfalls unter Verdacht geratenen Landsmann zwischenzeitlich eingestellt worden, berichtete Pfau. „Die beim deutschen Einsatz gewonnenen Erkenntnisse waren aber die Grundlage für das Vorgehen der polnischen Kollegen.“ Dort seien Ende Juni vom polnischen Grenzschutz zwölf Objekte durchsucht und zehn Verdächtige festgenommen worden. „Dies ist gerade der besondere Fortschritt einer solchen gemeinsamen Ermittlungsgruppe.“

Nach einem 43-Jährigen Afrikaner, gegen den die Staatsanwaltschaft Dresden einen europäischen Haftbefehl erwirkt habe, wird Pfau zufolge noch gesucht. Der Mann stehe im Verdacht, in Ungarn Schleusungen für die Gruppe organisiert beziehungsweise vermittelt zu haben.

LVZ