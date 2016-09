Magdeburg. Die Polizei hat auf der Suche nach einem gestohlenen Rettungswagen einen 28-jährigen Magdeburger verhaftet. Der Verdächtige soll in der Nacht zu Sonntag in eine Werkstatt eingebrochen sein und mehrere Schlüssel, einen Verstärker und den Rettungswagen gestohlen haben. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde das Gelände mit Videokameras überwacht. Bei der Überprüfung der Filme stießen die Polizisten auf einen alten Bekannten. Der 28-Jährige sei schon mehrfach in Erscheinung getreten. Zudem lag ein Haftbefehl wegen früherer Taten, unter anderem wegen Diebstahls, vor.

Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an. Dort soll er die Polizisten mit Tellern beworfen haben, bevor er versuchte, zu flüchten. Schließlich konnte er festgenommen werden. Der Mann kam in ein Gefängnis. Anschließend konnten die Polizisten den Rettungswagen auf einem Parkplatz abholen.

LVZ