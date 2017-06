Röbel. Einem Urlauber aus Sachsen ist an der Mecklenburgischen Seenplatte sein Motorboot gestohlen worden, bevor er es zu Wasser lassen konnte. Das Wasserfahrzeug wurde samt Bootsanhänger in der Nacht zum Freitag in Röbel an der Müritz entwendet, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte.

Der 43-jährige Besitzer aus Leipzig hatte das etwa sechs Meter lange Kunststoffboot des Typs Viper 630 samt Trailer am Donnerstagabend ordentlich gesichert in der Innenstadt nahe des Festplatzes abgestellt. Am Freitagmorgen sei nur noch die Sicherung gefunden worden. Der Anhänger des Herstellers "Wick" hatte laut Polizei das Kennzeichen L-VI630. Am Motorboot ist seitlich die Nummer 87304-A angebrtacht.

Der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

LVZ