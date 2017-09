Diebesbande schlägt in Bornaer Autohaus zu – Verdächtiger gestellt

Borna. Die Polizei hat einen Autodieb in Borna erwischt, der sich nun gegen den Vorwurf des bandenmäßigen Diebstahls rechtfertigen muss. Der 48-Jährige steht im Verdacht mehrere Fahrzeuge gestohlen zu haben.

Erst der Anruf von einer Polizeidienststelle aus Brandenburg machte den Besitzer (56) eines Autohauses in Borna darauf aufmerksam, dass er Opfer eines Diebstahls geworden ist. Die Polizisten hatten kurz zuvor einen Hyundai i40 gestoppt, welcher aus dem Bornaer Autohaus stammte. Gegen den Fahrer (48) des gestohlenen Autos lag ein Haftbefehl vor.

In Brandenburg festgenommen

Der Mann war den Gesetzeshütern im brandenburgischen Lübben aufgefallen. Dort hatte er versucht, die Kennzeichen am Auto zu wechseln. Als er dann die Polizei bemerkte, stieg er in den Hyundai ein und versuchte zu fliehen. Doch das verhinderten die Polizisten. Der 48-Jährige versuchte zu Fuß zu fliehen.

Weit kam er nicht – er landete in einem nahe gelegenen Tümpel. Die Identität des Täters ließ sich nicht sofort feststellen, so dass die Beamten zunächst Kennzeichen und Fahrgestellnummer des Autos prüften – dabei wurde der Autodiebstahl und der Einbruch in das Bornaer Autohaus bekannt. Der 48-Jährige konnte schließlich aus dem Wasser gefischt und vorläufig festgenommen werden.

Der 56-jährige Autohausbesitzer in Borna war unterdessen in das Geschäft gefahren, um nach dem Rechten zu schauen. Schon in der Auffahrt zur Werkstatt sah er, dass ein Hyundai Grand Santa Fe fehlte. Außerdem fehlten ein Hyundai i40 und ein Tucson. Die Diebe waren, wie er erkennen konnte, durch die Waschhalle in die Kundenräume seines Autohauses gelangt.

Mehrere Fahrzeuge entwendet

Zuvor hatten sie das Rolltor der Waschanlage aufgeschoben. Dann nahmen sie die Originalschlüssel der fehlenden Autos aus einem Tresor und verschwanden samt der Beute in unbekannte Richtung. Eines der Autos tarnten sie mit einem Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs aus dem Autohaus. Die gestohlenen Autos hatten jeweils einen Wert zwischen 23.000 und 29.000 Euro. Zudem ließen sie diverse Werkzeuge mitgehen.

Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren gegen den 48-Jährigen wegen Urkundenfälschung und bandenmäßigen Diebstahls. Die anderen beiden Autos wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Borna und jede andere Dienststelle entgegen.

Von thl