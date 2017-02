Markranstädt. So jung und schon so kriminell: Gegen vier schon länger polizeibekannte Jungs (15 und 14 Jahre alt) wird in Markranstädt wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Auslöser war ein dreifacher Fahrraddiebstahl aus einer Garage in Großlehna am vorigen Freitag.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte eine Streife eines der Räder in der Paul-Groh-Straße in Markranstädt gesehen, in der Nähe die vier „Bekannten“. Einer war mit 1,54 Promille Alkohol im Blut stark angetrunken, zudem verletzt. Ein Zeuge wies die Beamten zudem auf zwei weitere Räder im Kleeweg hin, die dem Diebstahl zugeordnet werden konnten.

Die Kinder wurden der Mutter übergeben. Gegen den „Trunkenbold“ wird außerdem wegen Autodiebstahls ermittelt. Er war gesehen worden, wie er einen Ford S-Max wegfahren wollte. Den Schlüssel dazu soll einer der Jungs vorher aus der Sporthalle gestohlen haben. Er hatte den Wagen mit den Jungs drinnen aber abgewürgt, die Kids flohen zu Fuß.

