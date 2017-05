Frankenberg. Drei unbekannte Männer haben am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) einen Einkaufsmarkt in der Straße Klingbach überfallen, teilte die Polizei in Chemnitz mit. Zwei anwesende Verkäuferinnen (36 und 52 Jahre alt) wurden von dem Trio ins Büro gedrängt und dort gefesselt. Die Räuber flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld in Richtung Jochen-Köhler-Straße (Bundesstraße 169). Die Verkäuferinnen, die bei der Tat leicht verletzt wurden, konnten sich selbst befreien und Hilfe holen. Sie wurden ambulant behandelt.

Das Tätertrio wurde folgendermaßen beschrieben: Einer der Räuber ist circa 1,85 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und von kräftig-muskulöser Statur. Er hat kurzes, dunkles Haar und war mit einem grauen, langärmeligen Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Ein zweiter ist etwas kleiner, gleichaltrig und schlank. Auch er hat kurzes, dunkles Haar. Bekleidet war er mit einem mehrfarbigen, langärmeligen Oberteil und dunkler Hose. Der dritte Täter ist ca. 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt und sehr schlank. Der Mann hat eine Glatze und trug ein grünes, kurzärmeliges T-Shirt und eine hellgraue Jogginghose.

Die Täter sollen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Möglicherweise hatten sie ihr Fluchtfahrzeug in der Nähe abgestellt. Dabei könnte es sich um einen schwarzen Van gehandelt haben. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0371/3873445 um Zeugenhinweise.

