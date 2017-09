Drei Menschen bei Unfall mit Pferdekutsche schwer verletzt

Oßling. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pferdekutsche sind im Landkreis Bautzen zwei Männer und ein Kind verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer sei am Freitag bei Oßling mit seinem Wagen auf die Kutsche aufgefahren, teilte die Polizei in Görlitz am Sonnabend mit. Bei dem Zusammenprall verletzten sich der 48 Jahre alte Kutscher und zwei Fahrgäste im Alter von elf und 43 Jahren schwer. Der Junge und die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Autofahrer unverletzt. Nach Polizeiangaben hatte er vermutlich die vorausfahrende Kutsche hinter einer Bergkuppe zu spät gesehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

LVZ