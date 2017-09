Drei Tote bei Bränden in Thüringen

Schmalkalden/Erfurt. Feuerdrama in Thüringen: Bei Wohnungsbränden sind am Wochenende drei Menschen um Leben gekommen. In Schmalkaldens Innenstadt starben am Sonntagfrüh eine Frau und ein Mann. Das Feuer war in einem Fachwerkhaus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann soll am Fenster noch um Hilfe gerufen, eine Anwohnerin die Feuerwehr informiert haben. Die Identität der beiden Opfer sowie die Brandursache waren zunächst nicht geklärt.

Feuerwehren aus Schmalkalden und den umliegenden Orten waren über Stunden im Einsatz, um das Feuer in dem Haus aus Holz und Lehm zu löschen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

Bereits am Freitagabend starb in einem Hochhaus im Wohngebiet "Roter Berg" in Erfurt eine 48 Jahre alte Frau. Ursache war laut Polizei starker Rauch in der 17. Etage. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben. Rettungskräfte fanden die Frau leblos in der Wohnung. Kriminalpolizei und Feuerwehr ermittelten in der zuvor versiegelten Wohnung. Die Feuerwehr lüftete die verrauchten Gebäudeteile. Danach konnten die meisten Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

LVZ