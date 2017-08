Dresdner Polizei stellt Bananen-Flaggen bei Pegida-Demo sicher

Dresden. Am Rande einer Pegida-Demonstration hat die Polizei am Montagabend in Dresden mehrere Deutschlandflaggen mit Bananensymbol sichergestellt. Es bestehe ein Anfangsverdacht auf Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Flaggen seien von Anhängern der rechten Wellenlänge-Initiativen getragen worden, die wie die fremdenfeindlichen „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) eine Versammlung auf dem Altmarkt angemeldet hatten.

Gegen die Flaggenbesitzer, drei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 32 und 59 Jahren, werde die Einleitung von Ermittlungen geprüft. Gegen einen 48-Jährigen, der sich der Wegnahme der Flagge widersetzt und Polizisten beschimpft habe, werde zusätzlich bereits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Einem 59-jährigen Mann werde ebenfalls Beleidigung vorgeworfen.

Auf im Netz veröffentlichten Videomitschnitten war zu hören, wie die Teilnehmer der Veranstaltungen die Polizisten ausbuhten. Zudem beschimpften sie die Beamten mit „schämt Euch, schämt Euch!“-Rufen, als diese die Flaggenträger mitnahmen, um die Personalien festzustellen.

dpa