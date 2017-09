E-Bike-Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Nähe von Colditz ist eine E-Biker-Fahrerin so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 58-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 176 in westliche Richtung unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr ein 19-jähriger Autofahrer von hinten auf das E-Bike auf, die Radfahrerin wurde in den Straßengraben geschleudert. Bei dem Sturz verletzte sie sich so stark, dass der herbei gerufene Notarzt ihr nicht mehr helfen konnte. Die Behörden haben ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von mpu