Erfurt. Eine gefrorene Weihnachtsgans ist bei einem Erfurter Pärchen an Heiligabend durchs Zimmer geflogen. Ein 51-Jähriger war nach der Rückkehr vom Einkaufen mit seiner Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei am Montag berichtete. Grund sei Eifersucht gewesen. Bei der Auseinandersetzung beleidigte sich das betrunkene Paar dermaßen, dass schließlich der Mann die zuvor gekaufte Gans nach der 49-Jährigen warf. Diese konnte nicht mehr ausweichen und wurde am Kopf getroffen. Glücklicherweise erlitt sie laut Polizei nur einen Bluterguss an der Stirn. Das streitende Paar sei getrennt worden. Danach verbrachte Weihnachten jeder allein.

