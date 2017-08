Eilenburg: Wasserleiche ist identifiziert

Eilenburg. Bei dem am Dienstagnachmittag leblos am Ufer der Mulde in Eilenburg gefundenen Mann handelt es sich um einen 29-jährigen gebürtigen Schkeuditzer, der offenbar in der Muldestadt lebte. Ein Spaziergänger hatte den Leichnam entdeckt und umgehend die Polizei informiert. Diese ließ den Körper in die Rechtsmedizin zur Obduktion überführen, welche derzeit noch aussteht. Entsprechend der Auffindesituation und auch des Zustandes des Leichnams, so die Polizei, gäbe es bislang keine Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat, die für den Tod hätte ursächlich sein können. Dazu wird allerdings erst das abschließende Obduktionsergebnis endgültig Aufschluss geben können. Die Ermittlungen dauern an. Gegen 14.45 Uhr war der mit einer Anglerhose und einem Holzfällerhemd bekleidete Mann in der Nähe der Eisenbahnbrücke an der Friedrich-Ebert-Straße mit dem Gesicht nach unten im Wasser entdeckt worden. Weitere Angaben zu dem Toten machte die Polizei nicht.

Von LVZ