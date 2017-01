Dahlen. Als am Montagmorgen ein Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße in Dahlen im Landkreis Nordsachsen ausgebrochen war, waren die Einsatzkräfte nicht nur wegen des Brandes, sondern auch wegen eines vermissten Kindes in Alarmbereitschaft. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Bewohnerin sich, das Kind und ihren Hund in Sicherheit bringen, nachdem sie den Brand bemerkt hatte. Das Kind konnte sie jedoch nicht finden.

Als die Feuerwehr angerückt war, um den Brand zu löschen und in der Wohnung nach dem Kind zu suchen, wurde dieses wohlbehalten bei der in der Nähe wohnenden Oma aufgefunden.

Konnte diese Merkwürdigkeit schließlich geklärt werden, bleibt eine andere Kuriosität weiter offen: bevor das Feuer ausbrach wurde in der Küche nicht gekocht. Der Hund könnte demnach der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

