Ein Toter und mehrere Verletzte bei Motorradunfällen in Thüringen

Windischleuba/Harztor. Auf Thüringens Straßen ist es am Wochenende zu teils schweren Motorradunfällen gekommen. Ein Mann kam ums Leben. Der 26-Jährige geriet am Sonntagmittag im Landkreis Nordhausen mit seinem Krad in einer Rechtskurve von der Fahrbahn. Der Mann aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt prallte bei Harztor gegen die Leitplanke und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Bereits am Samstagabend sind drei Personen bei einem Motorradunfall im Altenburger Land schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag sind zwei Maschinen bei Windischleuba aufeinander aufgefahren. Ein 46-Jähriger hatte demnach zu spät reagiert, als sein 39 Jahre alter Vordermann bremste. Beide Fahrer sowie die 41 Jahre alte Beifahrerin des 39-Jährigen stürzten und wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die beiden anderen wurden im Krankenwagen in die Klinik gebracht. Alle drei seien außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

