Leipzig. Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch eine Großküche heimgesucht, die unter anderem Schulen und einen Kindergarten versorgt. Die 61-jährige Pächterin der Einrichtung im Bornaer Ortsteil Eula bemerkte die Tat am Mittwoch gegen 5.15 Uhr, nachdem sie das Gebäude am Dienstag gegen 13.15 Uhr verlassen hatte.

Wie die Polizei mitteilte, ließ der Einbrecher von einem Braten, der für Kindergartenkinder vorbereitet war, die Finger. Stattdessen stahl er ein Kilogramm Jagdwurst, zwei Flaschen Ketchup, 30 Bratwürste, 20 Bockwürste, ein Brot, drei Packungen Milch und vier Päckchen Pasta.

Die Schulküche wurde damit bereits zum wiederholten Mal von Einbrechern heimgesucht. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Borna in der Grimmaischen Straße 1 oder telefonisch unter (03433) 24 40 zu melden.

joka