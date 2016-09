Schkeuditz. In der Zeit zwischen dem 21. August und dem 3. September sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schkeuditz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei werden in dem Haus eines 26-Jährigen gerade Bauarbeiten durchgeführt. Die Einbrecher entwendeten einen Stromverteilerkasten, der schon in einer Wand verbaut war und nahmen etwa 40 Meter Stromkabel mit. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Wie die Täter sich Zugang zum Haus verschaffen konnten, ist unklar.

koku