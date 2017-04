Neukirch. Offenbar hungrige Diebe haben in einem Imbisswagen in Neukirch (Kreis Bautzen) zugeschlagen. Sie brachen den Wagen in der Nacht zum Ostersonntag auf und durchwühlten ihn, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Es seien zwei Pakete mit Brötchen verschwunden. Sie haben den Angaben nach einen Wert von zehn Euro. Der Schaden an dem Imbisswagen liegt höher - 100 Euro. Wer dahintersteckt, will die Polizei nun ermitteln. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte die Beamten informiert.

LVZ