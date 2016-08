Neukieritzsch. Zwei Diebe wurden in der Nacht zu Montag vom Inhaber (32) der Wasserskischule am Hainer See im Strandweg überrascht, als sie nach ihrem Diebeszug mit ihrer Beute am See entlang auf dem Rückweg waren. Als sie den 32-Jährigen erkannten, machten die Langfinger auf dem Absatz kehrt und flüchteten auf dem Radweg in Richtung See, an der Wasserskischule vorbei in Richtung Espenhain.

Dabei warfen sie eine ungeöffnete Kassette, die zur Beute gehörte, an den Wegrand. Ihr Auto, mit welchem die Tatverdächtigen zum Tatort angereist waren und in nicht allzu großer Ferne geparkt hatten, ließen sie am Tatort zurück.

Dieses wurde schließlich zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt, nachdem die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass das an dem VW Golf Variant befestigte amtliche Kennzeichen wenige Tage zuvor in Groitzsch gestohlen worden war. Der 32-Jährige, der anschließend im Domizil seiner Skischule nachschaute, erkannte, dass die beiden Unbekannten den Schließzylinder der Eingangstür gezogen und einiges zu stehlen versucht hatten. So nahmen sie aus einer Geldkassette Bargeld und stellten etliche Getränkekisten vor dem Container zum Abtransport bereit. Außerdem räumten sie die Kühlschränke leer, in denen der 32-Jährige Getränke lagerte. Die zweite, wieder gefundene Geldkassette schleppten sie im komplett mit.

Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, denn die Diebe erbeuteten ein paar hundert Euro.

