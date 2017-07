Gera/Jena. Die Suche nach einem entflohenen Strafgefangenen in Thüringen war erfolgreich. Der Mann, der einen Ausgang mit einem Betreuer in Jena zur Flucht nutzte, sei in Gera festgenommen worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Der 46-Jährige war am Freitag in einer Einkaufspassage in Jena entwischt. Er war zuvor im Maßregelvollzug in der psychiatrischen Klinik in Stadtroda untergebracht. Die Polizei machte keine Angaben, warum der Mann dort sitzt.

Nach seinem Verschwinden in der Einkaufspassage sei der Mann in Jena in ein Taxi gestiegen und nach Gera gefahren. Zu der Stadt habe er einen persönlichen Bezug, sagte die Polizeisprecherin. Details wollte sie nicht nennen. Nachdem die Fahndung nach dem Mann mit einem Foto öffentlich gewesen sei, habe der Taxifahrer den Gesuchten erkannt und die Polizei von der Fahrt informiert.

Der Strafgefangene sei bereits am Samstag auf der Straße in Gera von Beamten festgenommen worden. Er habe keinen Widerstand geleistet. Der Mann sei wieder nach Stadtroda in den Maßregelvollzug gebracht worden.

Von LVZ