Grimma. Wegen Volksverhetzung wird gegen unbekannte Täter in Grimma ermittelt. Den Angaben der Polizei zufolge brachten sie an der Haustür einen Aufkleber an, auf dem zwei Personen in schwarz abgebildet sind. Eine Person stellt eine männliche Person dar, welche ein Gewehr vor der Brust hält. Die daneben stehende weibliche Person trägt eine Burka und hält in der linken Hand eine Stange Sprengstoff. Außerdem stand geschrieben: „Wir müssen draußen bleiben“. Die Beamten nahmen vor Ort die ersten Ermittlungshandlungen auf und stellten in den Nachbarhauseingängen ebenfalls solche Aufkleber fest.

