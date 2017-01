Bitterfeld-Wolfen. In der Nacht zu Dienstag haben erneut Fahrzeugwracks auf einem Schrottplatz in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in Flammen gestanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten 20 Autos. Zehn weitere wurden durch die Hitze beschädigt.

In der Nacht zu Montag hatten auf dem gleichen Schrottplatz 240 Wagen gebrannt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Möglich sei, dass am Montag ein Glutnest nicht vollständig gelöscht wurde. Da beim ersten Feuer bereits einiges auf Brandstiftung hindeutete, werde aber auch jetzt in diese Richtung ermittelt. Der Sachschaden wird diesmal auf 25.000 Euro beziffert. Verletzte gab es keine.

Von LVZ