Gößnitz. Erneut hat es auf der Bundesstraße 93 bei Gößnitz einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben von Polizeisprecher Sebastian Hecker wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.10 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann mit seinem Wagen in Höhe der Abfahrt Gößnitz-Nord in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammen. Der Autofahrer, der in Richtung Zwickau unterwegs war, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Lasterfahrer erlitt einen Schock. Wegen des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für mehr als zwei Stunden gesperrt und erst gegen 7.30 Uhr wieder frei.

Auf der B 93 bei Gößnitz gab es in diesem Sommer schon zwei schere Verkehrsunfälle mit Todesopfern. So starben am 1. August nach einem riskanten Überholmanöver zwei Autofahrer, 27 und 78 Jahre alt. Am 17. August musste ein 48 Jahre alter Autofahrer sein Leben lassen, als er bei einem Überholvorgang gegen einen plötzlich aus einem Feldweg auf die B-Straße einbiegenden Traktor knallte.

Von Frank Prenzel