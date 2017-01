Altenberg. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am 12. Januar, bei dem eine Skifahrerin von einem Exhibitionisten belästigt wurde. Die 76-jährige Frau war gegen 11.50 Uhr auf einer Loipe im Altenberger Skigebiet, auf der sogenannten Osterzgebirgsrunde, in Richtung Altenberg unterwegs. Im Bereich am Neugraben bemerkte sie am Wegesrand einen Mann. Als sie an ihm vorbeifuhr, nahm der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vor und winkte der Frau zu. Der Mann wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war schlank, hatte einen kurz geschnittenen dunklen Vollbart und trug dunkle Kleidung sowie eine Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben und Angaben zu seiner Identität machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351/ 4832233 entgegen.

Von DNN